Terra dei fuochi, incendio a Casalnuovo: in fiamme deposito di demolizioni auto

L’ennesimo incendio ha coinvolto il comune di Casalnuovo, in provincia di Napoli. In via Benevento, al confine con Acerra, infatti, una nube nera ha travolto un deposito di demolizioni auto.

L’aria è diventata irrespirabile per i cittadini, che si sono allarmati anche per la presenza di un distributore Agip nelle vicinanze. Nel frattempo, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme.

Le cause dell’incendio sono ancora ignote, ma tra fiamme, atti vandalici, rapine a mano armata e baby gang, i cittadini sono stanchi. «Sono estrefatta. In una piccola città non dovremmo vivere con l'ansia che possa accadere qualcosa da un momento all'altro. I genitori hanno paura di lasciare i figli da soli per strada, dal momento che potrebbero incontrare questi individui che si sentono dei leader perché armati. Il sindaco effettua controlli su controlli, ma non cambia niente. È assurdo che dobbiamo chiuderci in casa perché l'aria è irrespirabile. Tutto ciò non ci permette di vivere una vita tranquilla. La gente è stanca», ha dichiarato in merito una residente di Casalnuovo.