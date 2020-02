Mobilificio distrutto da un incendio nel Napoletano, controlli del nucleo batteriologico

Un incendio di vaste dimensioni è divampato nel pomeriggio a Casoria: a bruciare un capannone industriale in cui ha sede un mobilificio andato in buona parte distrutto. Per fortuna non vi erano operai all'interno. Le fiamme, ben visibili da chi percorreva l'adiacente tratto autostradale, ma anche dalla zona orientale di Napoli, si sono levate alte e una colonna di fumo dall' odore acre ha avvolto la zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Napoli con due squadre e due autobotti. Impegnativa l'opera di spegnimento durata alcune ore. Nel rogo è crollato il tetto in lamiera del capannone. Circa 600 i metri quadri interessati dall'incendio. Sul posto anche il Nucleo Batteriologico e Radiologico dei vigili per misurare la qualità dell'aria. Tuttora da accertare le cause dell'incendio.

«Un nuovo incendio è divampato tra Casoria e Afragola rilasciando un enorme nube di fumo nero e denso visibile a chilometri di distanza. Tante le segnalazioni arrivate da cittadini preoccupati per l’ennesimo rogo tossico che si registra in un’area che subisce fortemente il fenomeno. Sono stati immediatamente allertati i Vigili del fuoco, SMA Campania e l’Arpac per un intervento che si è dimostrato essere tempestivo. Attendiamo ulteriori sviluppi e le indagini del caso per sapere l’origine dell’incendio, i danni riscontrati alle cose e, soprattutto, per monitorare i livelli dell’inquinamento dell’aria. Purtroppo questo episodio dimostra come resti alta l’emergenza in quest’area. Serve intensificare ulteriormente le attività di controllo sul territorio attraverso nuovi sistemi di videosorveglianza e maggiore presenza in strada delle forze dell’ordine». Lo ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli.cccc

Ultimo aggiornamento: 20:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA