Incendio a Ercolano, nube di fumo nero e una denuncia: «È amianto sversato e mai rimosso»

Rogo di rifiuti tossici in via Marittima a Ercolano: i vigili del fuoco stabiliranno se si tratti di amianto. Una grossa coltre di fumo nero sta invadendo i Comuni all’ombra del Vesuvio, già interessati in questi giorni da incendi di vaste dimensioni. Un rogo è divampato nelle scorse ore in via Marittima, nei pressi dell’ex Macello, dove da mesi giacevano mucchi di amianto che non erano stati rimossi.

