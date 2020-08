Incendio a Fuorigrotta: brucia discarica di amianto, sequestrato il suolo

Gli agenti della polizia locale di Napoli sono intervenuti, insieme con i vigili del fuoco, per un incendio verificatosi nelle adiacenze di via Terracina, dove era stato abbandonato un quantitativo di amianto. L'incendio - informa una nota del Comune di Napoli - ha interessato una superficie ampia che va verso l'ippodromo di Agnano. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, sono riusciti a ridurne l'estensione mentre gli agenti del reparto ambientale hanno posto sotto sequestro l'area, un suolo agricolo panoramico in cui sono stati depositati rifiuti e lastre di amianto.

Ultimo aggiornamento: 17:27

