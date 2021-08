Incendio a Gragnano sui monti Lattari, le fiamme lambiscono le stalle

Un grave incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi tra Aurano e Caprile, frazioni di Gragnano. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile per lo spegnimento del rogo. Secondo alcuni testimoni, l'incendio è statto innescato in tre punti della collina dei Lattari, per poi propagarsi verso l'alto. Le fiamme, alimentate dal forte vento, stanno lambendo alcune stalle e allevamenti, per questo i volontari, insieme a carabinieri e forestali, stanno provvedendo allo sgombero degli animali. Probabile l'origine dolosa del rogo, che potrebbe essere legato alle piantagioni di canapa indiana.

Sul posto anche il sindaco di Gragnano, Paolo Cimmino: «Sto seguendo da vicino l'evolversi della situazione e sono in costante contatto con la sala operativa della Regione Campania per scongiurare il peggio. Al momento l'incendio è circoscritto ma l'attenzione deve essere alta perché il vento alimenta le fiamme. Siamo in attesa che Terna tolga energia elettrica ai cavi dell'alta tensione per poter intervenire con i mezzi aerei».