Incendio tra Marano e Quarto: arriva il Canadair del domare le fiamme

Un vasto incendio è divampato poco fa in via Pendine-Casalanno, zona al confine tra i comuni di Marano e Quarto. In fiamme un vasto appezzamento di terreno. Il vento continua ad alimentare le fiamme che potrebbero pertanto estendersi in altri punti.

Sul luogo dell'ennesimo rogo sono giunte diverse pattuglie dei vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale del comune di Marano e i volontari della Protezione civile regionale e locale. I vigili del fuoco hanno richiesto l'intervento e l'ausilio di un elicottero.

Ultimo aggiornamento: 16:25

