Incendio a Napoli, auto in sosta divorate dalle fiamme alle Fontanelle

Paura stanotte alle Fontanelle per un incendio che ha devastato alcune auto in sosta. Una deflagrazione che ha destato dal sonno i residenti nel cuore della notte in via Santa Maria Catena alle Fontanelle, dove ci sono peraltro attività commerciali di privati e un edificio scolastico, oltre al rudere di una vecchia fabbrica. Danni ingenti quelli procurati a due veicoli parcheggiati a ridosso di un muro, mentre un altro è stato appena lambito dalle fiamme insieme a un’altra auto a impianto Gpl che per fortuna non è rimasta coinvolta.

La cosa preoccupante è che in quella zona c’è un condominio dove abitano una ventina di famiglie e alcuni ternarie dove vivono gruppi della comunità srilankese. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine, che stanno effettuando i rilievi di rito.