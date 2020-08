Giovedì di paura in via Amerigo Vespucci per l'incendio di un'officina meccanica a pochi passi dall'ospedale Loreto Mare. Vigili del fuoco e polizia locale hanno circoscritto il rogo scongiurando l'esplosione di una motocicletta avvolta dalle fiamme ed evitando ulteriori danni. Tanta paura ma nessun ferito, indagini in corso per risalire alla causa del rogo.

