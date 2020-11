Incendio a Posillipo, in fiamme negozio: raccolta fondi dei clienti

«Qualcuno ha incendiato il mio negozio, non so ancora se per cattiveria, invidia o gelosia, hanno distrutto 20 anni di sacrifici. È un duro colpo, ma proveremo a rialzarci». Con queste parole Vincenzo Vitiello, titolare insieme alla moglie Francesca Pinto del negozio Shopping Posillipo, assortimento di prodotti per la casa e per la scuola, situato tra il parco Primavera e il parco Le Rondini, ha fatto sapere dalla sua pagina Facebook dell'incendio di origini dolose che ha bruciato il suo negozio. Il quartiere si è stretto subito intorno a Vincenzo e Francesca, tanto che è già partita una raccolta fondi avviata da Iris Savastano, consigliera della prima Municipalità Chiaia-San Ferdinando-Posillipo. In un paio di giorni sono stati raccolti i primi tremila euro, grazie a 63 donatori e 639 condivisioni.

«Ho aperto questo negozio con quella che era 20 anni fa la mia fidanzata e oggi è mia moglie. Siamo partiti da zero, con tanti sacrifici. Venerdì sera ho chiuso alle nove meno dieci il negozio - racconta Vincenzo - alle nove e trenta circa sono tornato a casa e il telefonino ha cominciato a squillare incessantemente. Ero molto stanco e inizialmente avevo deciso di non rispondere. Poi quando l'ho fatto sono stato avvertito che il mio negozio stava andando in fiamme». Ad avvisare il proprietario è stato un ragazzo che lavora in un punto ristoro della zona, che si è accorto dell'incendio dopo una consegna nei pressi dello shopping. «Mi ha detto Enzo ti hanno incendiato il negozio. Sono corso sul posto e sono arrivato intorno alle dieci e un quarto (il titolare vive a Soccavo, ndr). Alcuni residenti, insieme al ragazzo, che mi aveva poco prima allertato, hanno provato con gli estintori a spegnere le fiamme ma non c'è stato nulla da fare. Quando sono intervenuti i vigili del fuoco l'ala sinistra del negozio era già tutta bruciata. Dalle elevate temperature si sono sciolti persino i condizionatori, la televisione, gli involucri di plastica di molti prodotti che vendiamo». Una storia cominciata 20 anni fa, cancellata in un secondo, da un gesto senza senso: «Decisi di aprire questo negozio nel 2000, lo feci per non andarmene via da Napoli. Oggi ho 44 anni e rimettermi in gioco, ripartire da zero, sarà complicatissimo». Vincenzo e Francesca sono commossi davanti al grande cuore dimostrato dai clienti: «Non ci aspettavamo tutto questo calore e tutta questa attenzione». Vincenzo esclude la pista dell'estorsione: «In venti anni nessuno mi ha mai chiesto nulla, neanche un detersivo senza pagare. Non so chi ha commesso questo atto criminoso, da cosa sia stato spinto, ma spero che la polizia lo consegni presto alla giustizia».

«Appena le persone hanno saputo la notizia sono accorse al negozio e piangevano insieme a noi. Mi hanno visto crescere e per loro è stato come vedere andare in fumo un pezzo di cuore. Sarà dura, ma ci rialzeremo». Iris Savastano, che conosce bene i titolari, spiega: «Enzo e Francesca, in un periodo già così drammatico, devono fare i conti adesso con l'incendio che ha distrutto la loro attività. In attesa che la giustizia faccia il suo corso, aiutiamoli a rimettersi in piedi e a ricostruire il loro futuro con il sorriso e la gentilezza che ci hanno sempre regalato». Per partecipare alla raccolta fondi basta visitare il sito GoFundMe o cliccare sul link alla pagina di Iris Savastano.

