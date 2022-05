Incendio a Torre del Greco: rogo in area incolta, paura tra i cittadini della periferia

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di ieri nella zona di viale Europa, a ridosso di un cavalcavia delle Ferrovie dello Stato, per spegnere un incendio divampato in un’ampia porzione di un terreno ufficialmente incolto, incendio le cui origini sono ora al vaglio degli inquirenti.

Le fiamme ma soprattutto il fumo che si è liberato nell’aria, hanno interessato alcune abitazioni poste nella zona, tanto che alcuni cittadini si sono barricati all'interno delle loro case, chiudendo finestre e balconi. Solo dopo il lavoro dei vigili del fuoco, che sono intervenuti con squadre di terra e mezzi mobili utili per lo spegnimento, il rogo è stato domato.

Proteste tra i cittadini della zona, che puntano l’indice contro i proprietari dei fondi incolti e abbandonati che si trovano nell’area periferica di Torre del Greco: «Una specifica ordinanza del sindaco - afferma Francesco, residente a ridosso dell’area interessata dall’incendio - impone ai proprietari dei fondi incolti, di tenere costantemente pulite queste aree, proprio per evitare che possano essere esposte al rischio di roghi. In questo caso, solo il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori, ma adesso sarebbe il caso che sul posto venissero anche gli agenti di polizia municipale, al fine di individuare chi non ha adeguatamente pulito la zona poi interessata dalle fiamme».