Incendio a via Santa Maria a Cubito: colonna di fumo dal deposito dell'ortofrutta a Chiaiano

Una colonna di fumo nero altissima e fiamme all'interno di un deposito dell'ortofrutta ubicato al confine tra il comune di Mugnano e il quartiere Chiaiano. La zona interessata è quella di via Santa Maria a Cubito, crocevia tra i comuni di Mugnano, Napoli e Marano.

Sul posto stanno accorrendo i mezzi di soccorso. Il traffico è in tilt di tutta la zona. Non ancora note le cause che hanno originato l'incendio. Molti residenti sono scesi in strada e allertato i soccorsi. La struttura commerciale, molto nota, è adibita anche alla vendita al pubblico.