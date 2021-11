Incendio ad Arzano, monitoraggio dell'Arpac: i livelli di diossine sono tornati nella norma

Prosegue il monitoraggio delle diossine effettuato in relazione all'incendio divampato lo scorso 15 novembre ad Arzano in via Torricelli, monitoraggio effettuato con un campionatore di aria ambiente HI VOl ad alto volume, posizionato presso il locale Comando di polizia municipale.

Si rendono noti gli esiti analitici del quarto, quinto e sesto ciclo di campionamento, effettuati rispettivamente in data 18-19 novembre, 19-20 novembre e 20-21 novembre.

In precedenza l'Agenzia ha reso noti gli esiti dei primi tre cicli di campionamento.