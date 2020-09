Incendio ai Camaldoli, fiamme domate dopo 15 ore: «Adesso fuori i colpevoli»

Paura ai Camaldoli dove le fiamme hanno bruciato per più di 15 ore. L'allarme è stato lanciato proprio dai cittadini preoccupati dal fuoco che si avvicinava sempre più velocemente alle case e ad alcuni ristoranti: «Ora basta, trovate i colpevoli». L'incendio intorno alle 19 di venerdì sul terreno della collina di via Vicinale dei Monti e della confinante via Vicinale Sant'Aniello. Gli interventi dei vigili del fuoco, supportati dai nuclei della Protezione civile e dai carabinieri intervenuti sul posto, si sono protratti fino alla tarda mattinata di ieri. L'operazione per spegnere le fiamme che hanno bruciato 15 ettari di terra, è stata imponente e complessa. Le prime telefonate alla centrale operativa dei vigili del fuoco hanno fatto scattare i soccorsi con le autobotti e l'impiego della flotta Canadair.

Fin dal primo momento, le condizioni meteo e il forte vento hanno agevolato l'espandersi delle fiamme che inizialmente interessavano solo un'area boschiva. Il rogo si è diffuso sul costone della collina dei Camaldoli ma anche verso Pianura dove c' è stata la necessità di far allontanare una famiglia per qualche ora, al fine di accertare la sicurezza della loro abitazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

I soccorsi hanno lavorato incessantemente, sospendendo le operazioni solo di notte perché le condizioni non consentivano di operare in sicurezza e ultimando lo spegnimento dei focolai: ieri mattina erano ancora in atto su 4 ettari nella riserva naturale dei Camaldoli. Non ci sono stati feriti ma solo qualche lieve episodio di intossicazione da fumo, per cui non sono stati necessari ricoveri ospedalieri. I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno attuato le operazioni di messa in sicurezza dell'area durante gli accertamenti tecnici nelle abitazioni. L'azione dei militari è stata rafforzata dall'intervento della compagnia dei carabinieri Napoli Centro che procedono alle indagini per accertare la natura dell'incendio sulla base delle testimonianze raccolte e dei sopralluoghi. La pista è quella di un incendio doloso ma al vaglio c'è anche un un'episodio singolare. Molti abitanti hanno riferito che presso alcune abitazioni si erano presentati come volontari dei vigili del fuoco degli uomini invitando i residenti ad allontanarsi. Fortunatamente, gli abitanti, prima di lasciare le proprie case hanno telefonato al 115: nessun volontario in circolazione e soprattutto l'ordine di non abbandonare le abitazioni.