Venerdì 19 Luglio 2019, 20:39

Un vasto incendio è divampato verso le 19 di questa sera ai margini della Strada Statale Quater Domitiana in direzione Roma prima dello svincolo di Varcaturo. Le fiamme hanno interessato per lo più vegetazione incolta e qualche pneumatico che si trovava nascosto all'interno. Sul posto sono intervenuti prima la Intersecurity Onlus che ha cercato di limitare il rogo e, poi, successivamente due squadre dei Vigili del Fuoco di Monteruscello che hanno impiegato quasi un'ora per domare le lingue di fuoco.