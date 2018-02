Napoli, incendio al Borgo Sant'Antonio: fiamme in un palazzo, 4 intossicati

Venerdì 9 Febbraio 2018, 20:07 - Ultimo aggiornamento: 09-02-2018 20:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incendio in via San Antonio Abate, al quarto piano di un edificio del Borgo nel centro storico napoletano. Le fiamme hanno cominciato a divampare velocemente intorno alle 18.30 e l'intero palazzo è stato avvolto da una nube di fumo nero.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno evacuato l' edificio e spento le fiamme mentre il personale sanitario del 118 ha assistito quattro persone intossicate dal fumo e qualche cittadino in preda all' ansia. Anche le forze dell' ordine hanno messo in sicurezza l' area fino a quando i caschi gialli hanno accertato che non vi era più alcun pericolo per i condomini che sono potuti rientrare nei loro appartamenti.La casa quello dove le fiamme sono divampate ha riportato danni ingenti ma nessun pericolo strutturale e nessuna complicazione per il minore presente al momento dell' incendio che potrebbe essere stato privocato dalla fiamma di un accendino.