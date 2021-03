Incendio al Vomero, tre negozi nel mercatino rionale di via De Bustis distrutti dalle fiamme

Tre box danneggiati ma per fortuna nessun ferito. È il bilancio di incendio scoppiato intorno alle 14 di oggi al mercatino rionale di via De Bustis al Vomero, a pochi metri dall’ospedale Santobono, che ha provocato un'alta colonna di fumo denso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che in pochi minuti sono riusciti a domare le fiamme, partite da un box (probabilmente innescate da un corto circuito) che hanno in pochi minuti avvolto anche quelli adiacenti, per la presenza nei locali di detergenti ad alta infiammabilità.

I tre negozi sono andati distrutti, come le lamiere di copertura del mercatino rionale vomerese, ripiegate dal calore delle fiamme.