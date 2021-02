Un incendio è scoppiato questa sera ad Anacapri in via Linciano. Ad andare a fuoco è stata una struttura disabitata in cemento coperta da tavole di legno e da qui le fiamme si sono sviluppate nell’area boschiva su un fronte di circa 50 metri.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del terzo turno della stazione dei Vigili del Fuoco di Capri, coordinati dal caposquadra Vincenzo Medugno che, a causa della particolare morfologia dei luoghi che impediva l’accesso all’autobotte, hanno raggiunto la zona dell’incendio con un porter per rifornirsi poi di acqua presso le abitazioni circostanti.

Non si lamentano feriti e non ci sono pericoli per le case intorno all’area interessata dal fuoco. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

