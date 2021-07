Incendio Anfiteatro di Pozzuoli, stop agli eventi e alla mostra gladiatori

Gli appuntamenti culturali in programma nell'arena dell'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, interessato ieri pomeriggio da un incendio che ha distrutto la fatiscente gradinata in legno, sono stati rinviati a tempo indeterminato. È stata annullata la due giorni del Pozzuoli Jazz Festival che sarebbe stata trasmessa in streaming questa sera e domani sera. Annullato anche l'incontro con l'archeologa del Parco del Colosseo, Federica Rinaldi, in programma giovedì prossimo nell'ambito della rassegna Anfiteatri contemporanei. Dialoghi dentro e intorno al monumento. Cosi come altre iniziative in programma in agosto. Interdetto anche il percorso sulla mostra gladiatori aperto lo scorso maggio e che stava riscuotendo notevole interesse. Proseguono le indagini da parte dei carabinieri di Pozzuoli per risalire alle cause del violento rogo. Si indaga in tutte le direzioni e non viene escluso il dolo.

