Paura a Villaricca, appartamento in fiamme in pieno giorno

Attimi di panico stamane a Villaricca. Un appartamento è andato in fiamme all’interno del parco San Marco. L’incendio intorno alle 12.

A lanciare l’allarme i residenti del parco che hanno visto le fiamme e il fumo nero che avvolgeva l’abitazione al quarto e ultimo piano dell’edificio nei pressi della circumvallazione esterna. Negli attimi in cui si sono sprigionate le fiamme non c’era nessuno all’interno. Non si registrano feriti.

Per spegnere l’incendio si è reso necessario l’intervento di ben 5 autobotti dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri e un’ambulanza. Non si conoscono ancora le cause che hanno scatenato il rogo. Tanto spavento per tutti i residenti del palazzo, che hanno dovuto abbandonare le proprie case, e quelli delle abitazioni limitrofe.