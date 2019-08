Alte fiamme e odore acre: brucia l'area industriale di Crispano

Sabato 31 Agosto 2019, 16:02

CRISPANO - Alte fiamme e odore acre, divampa un vasto incendio nell'area Pip. A bruciare è un fondo privato all'interno dell'agglomerato industriale crispanese, il cui ingresso è distante circa 10 metri da via Provinciale Caivano-Aversa. Sul posto squadre dei vigili del fuoco e il primo cittadino Michele Emiliano: «Anche l'assessore Vitale e rappresentanti dell'opposizione sono qui stasera. Di fronte a questi episodi non abbiamo colore politico, per noi è stato spontaneo essere presenti alle operazioni».L'incendio inizia verso le 22 di ieri e viene domato intorno a mezzanotte. Il fondo è recintato, ma i caschi rossi hanno trovato un punto dove parte della recinzione era stata tagliata. A bruciare sono soprattutto sterpaglie secche, ma come spiegano i vertici del Comune, ora si è in attesa degli esami tecnici dei vigili del fuoco.