Giovedì 18 Aprile 2019, 17:34

I carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale sono intervenuti lungo la strada provinciale Abignente per l’incendio di 10 balle di multimateriale che erano state poste sotto sequestro il 16 gennaio scorso.Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco, sono in corso indagini per identificare i responsabili del rogo che ha causato voluminose e dense nubi di fumo scuro che hanno impressionato le popolazioni.