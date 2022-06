Incendio deposito auto a Caivano, l'Arpac: «Picchi di benzene e monossido di carbonio»

Avviati i monitoraggi atmosferici alla zona colpita da un incendio scoppiato sabato scorso in un deposito di veicoli in custodia giudiziaria a Caivano. «Le stazioni fisse della rete di monitoraggio di qualità dell'aria - la più vicina al sito dell'incendio è quella adiacente all'impianto Stir di Caivano - non hanno evidenziato, nel pomeriggio di sabato, criticità riconducibili all'incendio, -ha reso noto l'agenzia ambientale della Campania- grazie anche alla moderata ventilazione di grecale ha favorito il rimescolamento dell'aria e la dispersione degli inquinanti stessi».

APPROFONDIMENTI L'INCENDIO Afragola, incendio nello store di intimo: due pompieri finiscono in... IL PROVVEDIMENTO A Bacoli un’ordinanza contro gli incendi boschivi, multe per i... LA TRAGEDIA Emigrante salernitana muore nell'incendio della sua casa

«Da ieri mattina, per valutare il quadro dell'inquinamento atmosferico successivo all'incendio, sono in funzione, nei pressi del sito interessato dall'evento, un laboratorio mobile per il monitoraggio della qualità dell'aria, sono al momento disponibili i primi risultati forniti dal laboratorio mobile, che pur non indicando superamenti dei limiti di legge per gli inquinanti monitorati, evidenziano andamenti significativamente più alti per alcuni inquinanti, rispetto a quanto registrato dalla rete regionale»

In particolare si sono rilevati picchi di benzene, monossido di carbonio; anche il toluene ha fatto registrare qualche picco al pari di un aumento del biossido di azoto. «Nel corso della mattinata di oggi tutte le concentrazioni risultano in riduzione e compatibili con i dati forniti dalla rete regionale nel suo complesso», conclude l' Arpac.