Incendio nell'ex campo rom sulla circumvallazione esterna: una colonna di fumo nero sovrasta Napoli nord

Enorme nube di fumo visibile in tutta l'area a nord di Napoli. L'incendio sarebbe divampato nella città di Mugnano, al confine con il territorio di Scampia. La colonna di fumo è visibile in tutta l'area nord, soprattutto sulla circumvallazione esterna. Non è chiaro se il rogo si sia sviluppato nel vicino campo rom, già teatro di numerosi incendi. La zona è praticamente a ridosso dell'ipermercato ex Auchan. Sul posto stanno giungendo diverse pattuglie dei vigili del fuoco.

APPROFONDIMENTI L'INCENDIO Incendi sul Vesuvio, un tappeto di cenere dopo il primo rogo e il... IN IRPINIA Boschi in fiamme, il fumo invade il paese: gente chiusa in casa L'INCENDIO Atene, gli incendi arrivano vicino alle case: abitanti in fuga,...

Decine di segnalazioni da parte dei cittadini della zona, che hanno allertato anche gli agenti della polizia municipale dei vari comuni interessati, postato numerose foto e video sulle pagine dei social network.