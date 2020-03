LEGGI ANCHE

Giugliano. In fiamme i rifiuti nell'ex campo rom in località Ponte Riccio. Un grosso incendio è in atto in un terreno sulla Circonvallazione esterna tra Giugliano e Qualiano dove fino all'anno scorso si erano accampati i rom. Una densa colonna di fumo nero è visibile da diversi chilometri.Non si esclude che il rigo possa essere di natura dolosa.