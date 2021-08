Incendio al campo Rom di Scampia al via i carotaggi sull'Asse mediano chiuso

Verifiche strutturali in corso ai piloni del ponte all'altezza della perimetrale di Melito, nei pressi del campo di rom di Scampia.

Le verifiche tecniche erano attese da diversi giorni e serviranno a stabilire se è possibile riaprire, in tempi celeri, il tratto dell'asse mediano (ingresso e uscita Mugnano) off limits dallo scoro 4 agosto, quando un incendio - l'ennesimo degli ultimi anni - mandò in fumo un'enorme quantità di rifiuti. L'esito dei rilievi sarà noto solo tra qualche giorno. La strada, al momento chiusa, ha determinato (finora) non pochi disagi sul fronte della viabilità.