Maxirogo nel Napoletano: in fiamme 2 capannoni di abiti e materiale edile

Mercoledì 17 Gennaio 2018, 22:24 - Ultimo aggiornamento: 17-01-2018 22:58

Un maxi incendio a Caivano, al confine con Crispano, ha coinvolto due capannoni di circa duemilacinquecento metri quadri in via Fossa del Lupo, in zona industriale. Il primo ad essere divorato dalle fiamme è stato un deposito adibito alla raccolta di stracci. Il fuoco è arrivato fino al deposito alle spalle dove invece è custodito materiale edile. L'odore acre da via Atellana si è esteso fino ai comuni limitrofi.Secondo le prime ricostruzioni, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, si fa largo quella di un corto circuito. Sul posto le Guardie Ambientali del distaccamento di Caivano, Vigili del Fuoco di Afragola, polizia municipale e carabinieri. Difficoltosi gli interventi per domare il rogo. Sono state necessarie 5 autobotti e si sta procedendo a raffreddare le lamiere.