Incendio a Capri oggi: in fiamme appartamento nella strada dello shopping

Incendio a Capri in via Camerelle, bloccata per alcune ore la strada dello shopping.

La colonna di fumo nero che alle 12.40 usciva da un appartamento dell’elegante condominio che apre la famosa strada delle boutique griffate ha allarmato i commercianti della zona, che hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco. In pochi minuti i pompieri sono arrivati sul posto dell’incendio con autobotti e altre attrezzature utili allo spegnimento.

APPROFONDIMENTI ITALIA ​Incendio a Capri nella strada dello shopping IL CASO Incendio a Napoli nell'ex mercato ortofrutticolo di Gianturco: il... L'ALLARME Sardegna, invasione di cavallette: a rischio 25mila ettari di...

Mentre la strada veniva bloccata al transito di turisti e passanti dalla pattuglia dei carabinieri della stazione di Capri e dagli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco sono riusciti a entrare nell’appartamento a quell’ora disabitato attraverso la balconata che circonda l’abitazione e hanno attestato che l'incendio è divampato da un corto circuito dell’impianto elettrico dell’abitazione. L’operazione è risultata abbastanza difficile a causa della coltre di fumo nero e denso che ha invaso gli ambienti.

Il passaggio a via Camerelle resta ancora interdetto ai turisti e passanti, che si apprestavano ad attraversare l’elegante via paragonata alla 5th Avenue di New York. Per facilitare l’intervento dei vigili del fuoco sono state anche sospese le lezioni della scuola tennis che si trova alle spalle dello storico fabbricato.