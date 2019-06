Casa in fiamme a Napoli nel rione Sanità, 83enne intossicato: è grave

Mercoledì 5 Giugno 2019, 17:47 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2019 18:09

Un anziano è ricoverato all'ospedale Vecchio Pellegrini per una grave intossicazione causata da un incendio. Il rogo è scoppiato all'interno dell'appartamento in cui si trovava l'uomo di 83 anni in via Vergini, nel quartiere Sanità.Le fiamme si sono propagate velocemente al primo piano della palazzina generando una grande quantità di fumo, sebbene l'unico intossicato sia stato proprio l' anziano che si trovava da solo in casa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e l'ambulanza del 118 postazione 'piazza del Gesù' che ha prestato il primo soccorso alla vittima e ne ha stabilizzato le condizioni trasportando poi al Vecchio Pellegrini.I caschi gialli hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la casa mentre l'uomo è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione e assistito col codice di massima urgenza.