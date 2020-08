Casa a fuoco in via Inferno, paura e residenti in fuga

Fiamme in un appartamento a Monte di Procida. Nel pomeriggio un incendio è divampato al secondo piano di un edificio in via Inferno, nel centro storico. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e della Protezione civile Falco, sul posto per domare le fiamme. Non ci sono feriti, si indaga sulle cause del rogo. Attimi di panico in via Inferno, in molti si sono allontanati dalla loro abitazione. Una colonna di fumo, intanto, si è sollevata sul quartiere. Attenzione dal sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese, che ha seguito l’evolversi dell’incendio e l’intervento dei vigili del fuoco e della Protezione civile. © RIPRODUZIONE RISERVATA