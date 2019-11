Fiamme nella notte di Posillipo, brucia appartamento in un parco privato: morto 69enne, ferita la moglie

Incendio nella notte a Posillipo dove un uomo è morto all'interno della propria abitazione. Il rogo è scoppiato intorno a mezzanotte in un appartamento nel parco Miranapoli su via Petrarca.



La coppia di coniugi che si trovava nella casa dove le fiamme si sono espanse velocemente era riuscita a fuggire in un primo momento, precipitandosi in strada ma pochi istanti dopo la fuga l'uomo, che era corso fuori con la moglie, è rientrato in casa senza più riuscire a uscire, intrappolato tra le fiamme. Per l'uomo, un napoletano di 69 anni, purtroppo non c'è stato scampo.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento Mostra con due autobotti e due ambulanze del 118 con le postazione Crispi e San Paolo. I sanitari hanno prestato le prime cure alla donna che ha riportato ustioni di primo grado ed è ora ricoverata all'ospedale Fatebenefratelli.



Durante i soccorsi e le operazioni di spegnimento del rogo, rese complicate anche dagli spazi ristretti e dalle auto in sosta, sono intervenute anche le volanti della polizia municipale. © RIPRODUZIONE RISERVATA