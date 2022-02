Questa mattina, a causa di complicazioni cliniche, è morto il 42enne coinvolto nell’incendio di un'abitazione a Casavatore con il padre di 73 anni. Era ricoverato al Cardarelli dal 9 febbraio.

Il rogo si era sviluppato in via San Pietro: prima che divampassero le fiamme si era sentito i rumore di uno scoppio. I vigili del fuoco portarono fuori dalla casa padre e figlio, il più giovane però non ce l'ha fatta.