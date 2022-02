Incendio in un'abitazione a Casavatore: padre e figlio in ospedale ma fuori pericolo

Questa mattina verso le 7,45 a Casavatore in via San Pietro i carabinieri della locale stazione insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti presso un'abitazione dove per cause in corso di accertamento si era verificato un incendio.

Nell'appartamento c'erano padre e figlio rispettivamente di 73 e 42 anni che sono stati trasportati presso l'ospedale Cardarelli. Non sono in pericolo di vita.

Dai primi accertamenti si sarebbero verificati uno scoppio e poi una fiammata. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Casavatore.