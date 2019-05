Paura a a San Giuseppe Vesuviano: incendio devasta vecchia palazzina

Mercoledì 1 Maggio 2019, 14:35

Paura, poco fa, in via Emilio Catapano a San Giuseppe Vesuviano, dove un incendio ha distrutto un vecchio edificio abbandonato. Rifiuti abbandonati hanno innescato il rogo alle spalle dell’edificio della Caritas, dove vengono serviti pasti caldi e ospitalità a numerosi extracomunitari. Sul posto due squadre dei vigili dl fuoco giunti da Napoli anche con un’autoscala. Si temeva il peggio per la possibile presenza di extracomunitari che usano questi edifici abbandonati per fissare le loro dimore ma da una prima analisi dei pompieri all’interno non si trovavano persone.La strada è stata chiusa al traffico per pericolo di crollo e la situazione è sotto controllo grazie anche al pronto intervento della polizia municipale che ha transennato la zona.