Negozio distrutto da un incendio, ​incubo racket nel Napoletano

Un negozio di generi diversi è andato a fuoco nella tarda serata di ieri per cause in corso di accertamento. Il fatto in via Monterusciello nell'omonimo quartiere popolare alla periferia nord di Pozzuoli. Sul posto, chiamati dai residenti, scesi in strada terrorizzati dalle alte lingue di fuoco che si sprigionavano dall'esercizio commerciale, squadre di Vigili del Fuoco e carabinieri.

Lungo il lavoro per lo spegnimento delle fiamme che hanno attaccato anche un vicino negozio di pasticceria e alcune abitazioni soprastanti la sede dell'esercizio distrutto dalle fiamme. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire alle cause dell'incendio. I danni sono ingenti, distrutta praticamente tutta la merce e le suppellettili. In corso verifiche statiche per la struttura. Nei giorni scorsi altri due esercizi commerciali nella zona flegrea sono stati attaccati dalle fiamme, un ristorante ed un bar.

Ultimo aggiornamento: 11:25

