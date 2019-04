Mercoledì 17 Aprile 2019, 11:19

Un incendio è divampato stamattina a Bacoli nell'incrocio tra via Risorgimento e via De Curtis in uno spazio all'aperto distruggendo dei box in lamiere, cinque auto, due motorini e altro materiale che c'era all'interno dei piccoli garage. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Bacoli e i Vigili del Fuoco con le squadre 5B e 4B di Monterusciello e due autobotti. Secondo le prime indagini «ci sono elementi per la natura verosimile del dolo dell'incendio».