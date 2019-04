Incendio doloso alla Bakery, indagano i carabinieri

Giovedì 4 Aprile 2019, 13:24

Casalnuovo. Un incendio nella notte ha interessato i locali di una nota cornetteria del corso Umberto I, a Casalnuovo, la Bakerysweet. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sono state appiccate in due punti, e cioè alla serranda esterna, e ad una porta in legno che, invece, da sul retro. A dare l’allarme i carabinieri della locale Tenenza che, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato l’incendio e richiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco. Domato il rogo, da un primo sopralluogo sono state rinvenute sul posto, in corrispondenza delle porte interessate dalle fiamme, tracce di liquido infiammabile, che confermano l’origine dolosa del rogo e su cui sono immediatamente scattate le indagini. Al vaglio degli inquirenti i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Intanto, su un post pubblicato questa mattina sui social, attraverso la propria pagina, i titolari della Bakery annunciano la riapertura già nel pomeriggio-. “ L’increscioso atto di violenza dei quali siamo stati vittime questa notte – scrivono – non ci fermerà. La nostra Bakery oggi pomeriggio sarà aperta al pubblico. La giustizia farà il suo corso, e le telecamere incastreranno i colpevoli”.