Ennesimo incendio doloso sul Monte Fellino: in fumo diversi ettari di macchia mediterranea

Sabato 24 Agosto 2019, 14:08

Ennesimo rogo doloso sul Monte Fellino, località Varramonte ai confini con la foresta regionale. Questa volta l’incendio è stato appiccato dal versante di San Felice a Cancello, sopra la frazione Polvica che confina infatti con il versante montuoso di Roccarinola. Ieri pomeriggio tardi, quando cioè con l’effemeride non si possono alzare gli elicotteri, è partito il fuoco che nel corso della notte ha raggiunto Monte Fellino. Chi ha agito insomma, sapeva che prima delle prime luci dell'alba non sarebbero intervenuti sull'incendio nè le squadra a terra e tantomeno l'elicottero. In fumo quindi ancora ettari di macchia mediterranea della foresta regionale di Roccarainola. Sul posto infatti, solo alle prime luci del giorno sono arrivate le squadre di terra della Protezione Civile regionale e il direttore delle operazioni spegnimento per la richiesta di un mezzo aereo e il coordinamento delle attività di spegnimento.Dalla base regionale di Torre Annunziata è partito quindi elicottero antincendio boschivo regionale ecureuil 350 in sigla Lima6 per gettare acqua e ritardante sulle fiamme. Il mezzo aereo, estremamente veloce e maneggevole per queste operazioni, ha pescato l’acqua nella vasca comunale di Sasso di Roccarainola dietro autorizzazione del Sindaco della cittadina del Nolano Giuseppe Russo. L’incendio è stato spento intorno a mezzogiorno e messo in bonifica.Resta dunque lo spettro della pista dolosa per il versante del monte Fellino e della foresta regionale demaniale di Roccarainola. Si tratta infatti del terzo incendio con le identiche modalità. Il fuoco viene appiccato di sera quando cioè è precluso l’uso del mezzo aereo. Già a luglio scorso e ai primi di agosto andarono in fumo diversi ettari di macchia mediterannea in un incendio partito sempre nella tarda serata. A luglio i danni però furono mitigati dalla pioggia caduta durante la notte, in questi due di agosto purtroppo sono andati in fumo diversi ettari di macchia mediterranea. Ogni anno purtroppo la foresta è oggetto di attacchi incendiari di origine dolosa, con molta probabilità per ritorsione per le attività di tutela poste in essere non solo dagli operai della foresta ma anche dal comando stazione e carabinieri forestali di Roccarainola. Il patrimonio ambientale e culturale della foresta è di inestimabile valore che viene quotidianamente attaccato da chi è dedito alle attività di furto ma anche di pastorizia. Più volte sono scattate le denunce a carico di soggetti colti in flagranza a effettuare furto di legna in piena Zona A riserva integrale della foresta all'interno del Parco del Partenio dove anche l'accesso è interdetto.