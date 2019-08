Notte di fuoco a Bacoli, incendio doloso circonda case e scuola

Domenica 25 Agosto 2019, 08:00

BACOLI . Paura nella notte nella cittadina bacolese quando intorno all'una è divampato un vasto incendio, la cui natura dalle prime indagini dei Vigili del Fuoco sembra essere chiaramente di natura dolosa, nella zona dello scavezzacollo in via Collesano una traversa di via Risorgimento. Molto alte le lingue di fuoco così come la colonna di fumo che si è alzata e un forte odore di bruciato si è sparso nella cittadina di Bacoli.Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni e soprattutto sono arrivate vicino alle sede centrale della storica scuola Paolo di Tarso che per fortuna non ha subito danni. Sul posto, tre autobotti dei pompieri del distaccamente di Monterusciello, una squadra della Protezione Civile e tre pattuglie della polizia municipale.«Voglio rassicurare i tanti cittadini preoccupati. Non ci sono stati danni a persone o cose», ha dichiarato il sindaco Josi Della Ragione.