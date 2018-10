Venerdì 19 Ottobre 2018, 15:05 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2018 15:28

L’incendio ci fu lo scorso 28 settembre, ma i rifiuti speciali sono ancora a terra. L’emergenza stavolta viene da Pianura e più precisamente dal campo Rom tra via Picasso e via Pallucci. Da oltre venti giorni infatti, nessuno è venuto a mettere in sicurezza l’area liberandola dalla montagna di materiali combusti.«Siamo abbandonati da tutti - dichiara il consigliere della IX Municipalità Pasquale Strazzullo - anche dalla Procura della Repubblica a cui ho inoltrato numerosi esposti. Questa è diventata una discarica a cielo aperto e non c’è modo di fermare i pirati dei rifiuti. La zona è aperta e senza vigilanza. Bisogna intervenire subito per evitare ulteriori roghi e danni per la salute».