Sant'Antonio Abate. Incendio nella notte, in fiamme fabbrica di conserve

Sant'Antonio Abate. Rogo nella notte, in fiamme la fabbrica di conserve La Rosina. i Carabinieri della Stazione di Sant’Antonio Abate sono intervenuti in Via Scafati, nel piazzale dello stabilimento conserviero abatese, dove un incendio ha distrutto conserve alimentari, lattine e bottiglie vuote, bancali in legno, cassoni in plastica e un muletto. Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco. Il danno non è stato ancora quantificato. Non ci sono feriti. Indagini dei Carabinieri in corso per chiarire dinamica: non è esclusa la pista dolosa.

