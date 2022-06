Incendio a Giugliano: mansarda completamente distrutta dalle fiamme, palazzo evacuato

Poco dopo le 13 si è verificato un incendio in una mansarda al civico 3 di via E.A. Mario a Giugliano. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini del 118. I vigili del fuoco sono arrivati dopo oltre trenta minuti dalle prime segnalazioni.

Al momento dell’incendio la mansarda era vuota. La proprietaria dell’abitazione, una signora di 76 anni, non era in casa quando è divampato l’incendio. Il primo a correre sul posto è stato il nipote. Gli altri abitanti del palazzo sono stati evacuati a scopo precauzionale e per poter permettere l’azione dei pompieri.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, autobus in fiamme su via Laurentina. Atac: «Era in... L'INCENDIO Incendio a Battipaglia, tre auto distrutte dalle fiamme IL CASO In fiamme 130 bici elettriche e 100 monopattini elettrici

Fortunatamente non si segnalano feriti. I danni sembrano circostritti alla mansarda che risulta completamente distrutta dalle fiamme. Sono in corso accertamenti e rilievi per capire le cause che hanno scatenato l'incendio.