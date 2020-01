Hotel in fiamme a Sant'Agnello: strada chiusa ma nessun ferito

Un incendio si è innescato questa mattina all’interno del garage dell’hotel Majestic di Sant’Agnello. Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Piano di Sorrento. Dalle prime notizie non ci sarebbero feriti. Al momento ancora non si conosce l’entità dei danni e, soprattutto, la possibile causa del rogo.

LEGGI ANCHE Nola, sequestrate 64 tonnellate di rifiuti speciali in un capannone

Per poter effettuare le operazioni di spegnimento delle fiamme si è reso necessario procedere alla chiusura di via Crawford in entrambi i sensi di marcia. L’arteria che sorge nell’area al confine tra i comuni di Sorrento e Sant’Agnello è ancora interdetta alla circolazione di auto e scooter.



Ultimo aggiornamento: 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA