Un incendio è divampato ieri sera all'interno di un'abitazione a Marano, in provincia di Napoli. All'interno dell'abitazione viveva un 77enne che non riusciva ad uscire dallo stabile. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pozzuoli e sono riusciti a salvarlo, evacuando poi l'intera palazzina di via Pendine Casalanno, composta da tre appartamenti disposti su tre piani.