Lunedì 12 Marzo 2018, 10:46 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 10:46

Un incendio è divampato la notte scorsa, a Melito, nell'area esterna del mercato ortofrutticolo comunale, ubicato lungo la circumvallazione esterna. Le fiamme hanno distrutto alcune cataste di cassette in legno e plastica, depositate accanto ad alcuni stand, provocando un denso fumo che ha avvolto le case della zona.Sul posto sono giunti i carabinieri ed i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l'incendio. In mattinata la verifica dei danni da parte dei tecnici del Comune, mentre sull'episodio sono in corso le indagini degli inquirenti.