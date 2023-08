Tre capannoni danneggiati dalle fiamme. È questo il bilancio dell'incendio divampato la scorsa notte in via delle Repubbliche Marinare, nel quartiere Barra, area orientale di Napoli. L'episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte quando la centrale operativa dei Vigili del Fuoco è stata allertata dalle telefonate di numerosi residenti che segnalavano un incendio di vaste proporzioni. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i mezzi di soccorso insieme alle gazzelle della compagnia Poggioreale. Le fiamme, come rilevato dopo un primo sopralluogo, avevano colpito alcuni magazzini utilizzati per lo stoccaggio di prodotti estetici e per la casa. Non solo. Il fuoco, propagatosi rapidamente forse a causa dell'alta infiammabilità della merce, aveva lambito anche le mura di una vicina struttura che ospita un centro per la dialisi. Fortunatamente l'immediato intervento dei soccorsi ha impedito che l'episodio avesse conseguenze più gravi.

Al netto dei danni a beni immobili e merce, infatti, non si registrano fortunatamente feriti. Ancora da chiarire le cause dell'incendio per le quali bisognerà attendere l'esito della perizia affidata agli specialisti dei Vigili del Fuoco. Al momento l'ipotesi più attendibile è quella di un corto circuito. Tuttavia, spiegano gli investigatori, in mancanza di elementi certi nessuna ipotesi può essere esclusa compresa quella di una possibile origine dolosa. Sul punto confortanti sono state, però, le dichiarazioni dei titolari delle due attività commerciali colpite dalle fiamme. Accorsi sul posto subito dopo l'allarme, ai carabinieri che li hanno identificati ed ascoltati non avrebbero fornito informazioni tali da fare ritenere che l'accaduto possa essere una ritorsione o un'intimidazione da parte della criminalità organizzata. Non va, infatti, dimenticato che proprio l'area orientale di Napoli, fino a qualche mese fa, fu teatro di una violenta contrapposizione tra organizzazioni camorristiche che proprio negli incendi o nell'utilizzo di ordigni rudimentali avevano una delle loro principali armi.

Sul punto, non a caso, è intervenuto anche il deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che, in un lungo post affidato alla sua pagina social, ha parlato, senza mezzi termini, di un attacco al quartiere. «Il quartiere Barra è sotto attacco. Solo un mese fa un vastissimo incendio ha interessato l'ex campo rom di via Mastellone con conseguenze ambientali gravissime, adesso ad andare a fuoco tre enormi capannoni in pieno che hanno anche danneggiato il centro dialisi che si trova accanto. I cittadini non ne possono più e chiedono maggiore sicurezza. Auspico indagini approfondite e non si esclude la pista dolosa, dati i gravissimi fatti accaduti a Barra in questi mesi. Sul posto intervenga rapidamente l'Arpac per procedere a tutte le verifiche del caso in modo da garantire la salubrità dell'aria».

Appello che è stato prontamente raccolto dalla stessa Arpac che, come comunicato, ha posizionato nell'area interessata dall'incendio un campionatore ad alto flusso per la ricerca di diossine e furani dispersi in atmosfera ed è stato collocato un laboratorio mobile per il monitoraggio della qualità dell'aria che integrerà il monitoraggio costantemente svolto in via ordinaria con le stazioni fisse della rete regionale. Il laboratorio fornirà i dati orari delle concentrazioni del particolato nonché del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e dell'ozono.