Incendio a Napoli, il rogo sulla collina di Posillipo domato con 80 lanci d'acqua

È stato domato l'incendio boschivo che dalle prime ore di questa mattina ha interessato la collina di Posillipo, a Napoli, estendendosi per circa 15 ettari, su due fronti tra via Manzoni e Fuorigrotta in un'area non abitata di macchia mediterranea.

Con il coordinamento della Protezione civile della Regione Campania e l'intervento sia di un elicottero regionale che di un canadair del dipartimento nazionale che hanno lavorato senza sosta, le fiamme sono state domate e la situazione è tornata alla normalità.

APPROFONDIMENTI IL CASO Incendio a Napoli, canadair in azione su Posillipo L'INCENDIO Napoli, incendio tra Posillipo e Fuorigrotta: a rischio le case e... LA TRAGEDIA Capri, il corpo di Adam recuperato in un anfratto: è giallo... L'EDILIZIA Recovery plan, la Regione Campania aggiorna il prezzario:...

Oltre 80 i lanci d'acqua necessari a spegnere le fiamme sotto la guida del direttore operazioni spegnimento.