Un incendio è divampato la scorsa notte in strada in via Domenico Fontana, nella zona collinare di Napoli. Le fiamme hanno danneggiato un'auto, una Fiat Punto, e coinvolto 6 scooter parcheggiati. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Le cause dell'incendio sembrerebbero accidentali.