Incendio a Napoli in via Firenze: appartamento in fiamme, salvi due immigrati

Fiamme dal balcone di un palazzo in via Firenze, nel quartiere Vasto. Sono ancora in fase di accertamento le dinamiche dell’incendio. Da una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero scaturite da un corto circuito avvenuto all’interno dell’abitazione.

Alcune persone sono rimaste bloccate all’interno dell’appartamento ma sono poi riuscite a mettersi in salvo. Repentino l’intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. L’appartamento si trova al terzo piano dell’edificio. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono sopraggiunti gli agenti della polizia per i soccorsi.

«In quell’appartamento ci abitano due senegalesi – dichiara il consigliere Armando Simeone della quarta municipalità – per fortuna sono riusciti a mettersi in salvo. A loro la piena solidarietà nella speranza che si accertino i fatti e che ci siano aiuti concreti da parte delle autorità preposte».