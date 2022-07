Incendio nel campo rom di Scampia, scatta il monitoraggio ambientale

Allarme inquinamento nell'aria. L’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania è intervenuta in seguito all’incendio che stamattina ha colpito la zona del campo rom di via Cupa Perillo a Scampia. I tecnici del Dipartimento di Napoli, con il supporto della polizia di Stato, hanno attivato presso la scuola Ilaria Alpi, a ridosso del sito dell’incendio, un campionatore ad alto volume per la ricerca di diossine e furani dispersi in atmosfera.

Stamattina il fumo ha invaso la maggior parte di Scampia ed è stato chiuso anche un tratto dell’asse mediano: vigili del fuoco al lavoro per spegnere le braci covanti. Da analizzare i tipi di materiali combusti. Possibile un monitoraggio della qualità dell’aria a valle dello spegnimento.