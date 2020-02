Incendio nel Napoletano: brucia deposito, colonna di fumo nero sulla circumvallazione esterna

Una colonna di fumo nero si è alzata da diversi minuti in una zona a ridosso tra i comuni di Melito e Mugnano. A fuoco il materiale, perlopiù cassette di legno e plastica, stipato nelle adiacenze di un deposito ubicato accanto a diverse abitazioni. Il fumo è ben visibile in tutta la zona della circumvallazione esterna e dai comuni limitrofi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che stanno ancora intervenendo per domare le fiamme. Sul luogo del rogo si sono recati anche i carabinieri della locale tenenza. La natura dell'incendio, almeno secondo le prime ricostruzioni, dovrebbe essere dolosa. Ultimo aggiornamento: 18:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA